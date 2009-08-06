Турция пустит "Южный поток" через свою часть Черного моря

Турция даст разрешение на строительство газопровода "Южный поток" (South Stream) в своих территориальных водах. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на замглавы аппарата правительства России Юрия Ушакова.

Ранее утверждалось, что "Южный поток" позволит снизить зависимость РФ от стран, через которые осуществляется транзит топлива в Европу - в частности, от Украины и Турции. Предполагалось, что газопровод будет напрямую поставлять газ из России в Болгарию и далее в страны Юго-Восточной и Центральной Европы.

Согласие было дано за месяц до визита премьер-министра России Владимира Путина в Турцию. По словам Ушакова, в рамках визита планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве в газовой, нефтяной сферах, а также в области атомной энергетики.