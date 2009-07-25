В Испании угнали лимузин немецкого министра

Воры угнали автомобиль министра здравоохранения Германии Уллы Шмидт, который использовался ею во время поездки в Испании, сообщает в субботу Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Шмидт.

Преступление произошло близ испанского курортного города Аликанте во время отдыха министра. Автомобиль был арендован Шмидт для личных нужд. Известно, что воры проникли в жилье ее шофера и выкрали у него ключи от автомобиля.

Аликанте, расположенный на побережье юго-востока Испании, считается популярным среди немцев курортом.

РИА "Новости"