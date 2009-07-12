Лукашенко: диктаторы себя так, как я, не ведут

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что в его стране нет диктатуры, а сам он не готовит младшего сына в преемники.

Белорусский лидер впервые публично сообщил о существовании у него третьего сына в 2007 году. До этого было известно только о двух сыновьях. Тогда Лукашенко с улыбкой сказал, что "если говорить о преемнике, то самого маленького буду готовить - уникальный человек". Многие СМИ с тех пор писали на эту тему, отмечая, что Лукашенко появляется на публике именно с младшим сыном Николаем, которому сейчас всего пять лет.

"У нас это невозможно. И если я говорил о своем малыше, то это была обычная шутка. Но журналисты это восприняли почему-то всерьез", - цитирует агентство БЕЛТА слова Лукашенко в интервью австрийской газете Die Presse.

Отвечая на вопрос, будет ли он и через 10 лет президентом, Лукашенко сказал, что вряд ли. "Я думаю, к этому времени вырастут новые люди, которые возьмут в руки страну и поведут ее. Но запомните: в нашей стране кто будет президентом, очередным, будет определять только белорусский народ", - подчеркнул Лукашенко.

Очередные президентские выборы в Беларуси пройдут в 2011 году.

Лукашенко при этом высказал мнение, что диктатуры в Беларуси быть не может, поскольку, по его словам, иначе "нас давно бы раздавили".

"У нас нет ядерного оружия, энергоносителей и так далее. Мы же зависимы от мира по всем статьям. Мы не можем здесь проводить ту политику, которая сегодня мировым сообществом не воспринимается, в том числе и Австрией. Диктаторы себя так, как я, не ведут. Но надо было бирку на президента Беларуси повесить, потому что Лукашенко не американский, не проамериканский", - цитирует агентство слова Лукашенко.

"Так что никакой диктатуры здесь нет. То, что у президента сосредоточена определенная власть, и немалая, - это правда", - добавил белорусский лидер.

РИА Новости