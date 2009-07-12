Взрыв на химическом заводе в Китае

В Китае на химическом заводе взорвалась ёмкость для хранения нефти. По данным агентства Синьхуа, инцидент произошел сегодня в городе Урумчи - центре Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны. Западные агентства, со ссылкой на китайские официальные источники, сообщают, что, по всей вероятности, нет связи между этим происшествием и недавними беспорядками в Урумчи, во время которых погибли более 180 человек. Пока нет информации о возможных жертвах взрыва, но нет также и данных о причинах, которые привели к нему.

Радио Свобода