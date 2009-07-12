Взрыв на химическом заводе в Китае
10:28, 12 июля 2009Мир
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Связи с беспорядками нет?
В Китае на химическом заводе взорвалась ёмкость для хранения нефти. По данным агентства Синьхуа, инцидент произошел сегодня в городе Урумчи - центре Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны. Западные агентства, со ссылкой на китайские официальные источники, сообщают, что, по всей вероятности, нет связи между этим происшествием и недавними беспорядками в Урумчи, во время которых погибли более 180 человек. Пока нет информации о возможных жертвах взрыва, но нет также и данных о причинах, которые привели к нему.
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