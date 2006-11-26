Полиция Нью-Йорка застрелила жениха в день свадьбы

Сотрудники полиции Нью-Йорка застрелили жениха в день его свадьбы и ранили еще двух человек, сообщает BBC. Полицейские говорят, что пытались предотвратить перестрелку.

Жених - Шен Белл - и двое его друзей отъезжали от стриптиз-клуба в нью-йоркском районе Куинз после "холостяцкой вечеринки" накануне бракосочетания.

По данным полиции, автомобиль Белла ударил тайного агента полиции, следившего за ним. Затем его машина резко сдала назад и столкнулась с машиной, в которой также находились полицейские.

После этого полиция открыла огонь, буквально изрешетив автомобиль Белла пулями. По машине было совершено около 50 выстрелов, 21 из них попал в цель.

Белл, находившийся за рулем, погиб на месте. Один из его спутников - Джозеф Гузман - получил по меньшей мере 11 пулевых ранений, другой - Трент Бенефилд - был ранен три раза. По данным полиции, в автомобиле был и еще один человек, который скрылся с места происшествия.

"Как нам известно, полицейское управление Нью-Йорка подозревало, что там могло произойти столкновение с применением огнестрельного оружия, и оно пыталось предотвратить его", - сказал мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Ни у одного из трех мужчин, находившихся в машине, оружие найдено не было.

Полиция следила за стриптиз-клубом, подозревая, что в нем торгуют наркотиками и занимаются проституцией.