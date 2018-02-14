Рядом с зимней Олимпиадой устроили лыжные соревнования среди роботов (видео)

Лучшими судьи считают не только тех, кто быстро преодолеет спуск, но и избежит столкновения с как можно большим количеством флажков.

В Южной Корее устроили соревнования «железных людей» – на лыжный трек вышли настоящие работы.

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Как говорится в сюжете ТСН, соревнования провели в городе, соседнем с Пхенчханом, где сейчас проходят Олимпийские игры. Требования для «спортсменов» достаточно строгие: рост не меньше полуметра, наличие двух ног, локтей и колен, а еще – умение использовать лыжи и лыжные палки.

«Наши работы не могут принять участие в Олимпийских играх, поэтому мы устроили это соревнование, чтобы показать миру роботов Южной Кореи», – сказал один из организаторов.

Участие в соревновании принимают 8 команд, роботов создавали, как университеты, так и частная компания.

Лучшими судьи считают не только тех, кто быстро преодолеет спуск, но и избежит столкновения с как можно большим количеством флажков.

Победитель соревнований получит не только славу, но и немалый приз – 10 тысяч долларов.