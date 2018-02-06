В Сирии ушел под воду построенный российскими военными мост (фото)

Отмечается, что боевики ИГ не раз совершали попытки разрушить мост, совершая сбросы мин с беспилотников.

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор ушел под воду построенный российскими военными мост.

В настоящее время причина затопления неизвестна, однако предполагается, что это могло произойти из-за какой-то аварии. Версия разрушения в результате атаки и боевых действий маловероятна, так как об атаке на переправу никто не сообщал, пишет в своем Telegram-канале Warjournal.

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Стоит отметить, что российские военные построили мост длиной более 200 метров и грузоподъемностью свыше 50 тонн во время боев в провинции Дейр-эз-Зор с террористами "Исламского государства".

Как сообщал УНИАН, в подконтрольной сирийской оппозиции северо-западной части Сирии могли применить боевые отравляющие вещества.