Парадокс посреди зимы: сегодня отмечается Международный день эскимо (видео)

24 января отмечается «сладкий» праздник – Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day). Этот вид мороженого в 1922 году запатентовал владелец магазина сладостей из городка Онава (США) Кристиан Нельсон. Он назвал десерт «Eskimo Pie» - пирог эскимоса.

Считается, что рецепту эскимо уже несколько тысячелетий. Еще в Древнем Риме император Нерон любил подобный холодный десерт. Больше всего любителей эскимо было в Советском Союзе. В 1937 году десерт ввезли по инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна. Он считал, что каждый человек должен съедать за год не менее 5 кг мороженого.

Читайте такжеВ Японии создали уникальное мороженое, которое не тает

Эскимо называли «витаминизированным продуктом с лечебно-диетическими свойствами». Этот десерт в СССР стал массовым продуктом и выпускался по доступным ценам. Сейчас существует много вариаций эскимо, главное – наличие палочки и шоколадной глазури.