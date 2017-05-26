В Италии назвали мороженое в честь Трампа в преддверии G7

В итальянском городе Таормина, где пройдет саммит стран G7, назвали мороженое в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegraph.

Специальный десерт в одной из местных джелатерий называется The Trump Cup. Он выполнен в красных, белых и синих цветах – цветах флага США.

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Центральным элементом являются сахарные волокна, символизирующие прическу Трампа.

«Сахар будет ярко оранжевым или желтым», – говорят в кафе-мороженом. Там утверждают, что их десерт – это «очень сицилийское творение».

Ранее СМИ сообщили, что Трамп на время проведения саммита стран G7, который состоится в конце мая в Таормине, может остановиться на борту американского военного корабля, пришвартованного на якоре в открытом море, и прибывать на встречи на вертолете.