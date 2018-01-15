Королевские роды: Кейт Миддлтон планирует родить третьего ребенка под гипнозом

Гипноз сможет облегчить боль во время родов жены британского принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Как отмечает The Times, медсестры в частном госпитале Святой Марии в Паддингтоне, где пройдут роды герцогини Кембриджской, пройдут специальную подготовку для овладения новой родовой техникой.

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Техника родов под гипнозом в последнее время стала популярной среди знаменитостей. В свое время ею воспользовалась бразильская супермодель Жизель Бюндхен.

Как отмечает издание, в этом же госпитале в свое время родился и сам принц Уильям в 1982 году, а в 1984 его младший брат принц Гарри.

Роды герцогини запланированы на апрель этого года.

Как сообщал УНИАН, нынешняя весна будет богатой на события для британской королевской семьи. Так, на май запланирована свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.