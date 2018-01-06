Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Читайте такжеСегодня православные отмечают Сочельник

"Дорогие братья и сестры, некоторые Восточные Церкви, католические и православные, в эти дни празднуют Господне Рождество. Приношу им свои искренние поздравления: пусть эти радостные празднования станут источником обновленной духовной силы и общения между всеми нами, христианами, которые признают Его Господом и Спасителем", - сказал Франциск.

Святейший Отец также добавил: "Хочу особо выразить свою духовную близость православным коптам, и искренне поздравить моего брата Тавадроса ІІ с радостным событием посвящения нового кафедрального собора в Каире".