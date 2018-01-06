Порошенко призвал в Сочельник вспомнить о защитниках Украины и помолиться о них

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко и детьми Евгенией, Александрой и Михаилом поздравили украинцев с Рождеством Христовым. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в начале поздравления Порошенко процитировал слова из колядки: "В Вифлееме днесь Мария Пречистая Родила в вертепе нам Христа".

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Он отметил, что Рождество - рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Этот праздник - он духовный, но он - и государственный, он - и народный.

По словам президента, уже более тысячи лет украинцы по-особому отмечают этот день. Издавна сложилась традиция не просто петь колядки, но и воссоздавать рождение Сына Божьего в народных вертепах.

Также, сказал Порошенко, издавна подают к столу особое блюдо - кутью, которая символизирует достаток, которым делятся со всеми ...

"Мы бережем наши обычаи. Они делают нас особенными и непохожими на других", - подчеркнул он.

В свою очередь супруга президента Марина Порошенко пожелала украинцам радости и счастливого будущего.

Также президент призвал граждан в Сочельник вспомнить о защитниках Украины и помолиться о них, попросив им у Бога здоровья и силы.