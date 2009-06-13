Каддафи: мусульманский мир обращается с женщинами как с мебелью

Мужчины арабского и мусульманского мира обращаются с женщинами "как с мебелью", и ситуация в этой области требует "женской революции", заявил лидер ливийской революции Муаммар Каддафи, находящийся с визитом в Италии, передает агентство Франс Пресс.

"Женщины - как мебель: ее могут поменять, когда захотят, и никто никогда не спросит, почему сделали именно так", - цитирует итальянское агентство ANSA слова Каддафи, выступавшего перед преимущественно женской аудиторией, в которую входили видные деятели мировой культуры, политики и экономики.

"Миру необходима женская революция, основанная на культурной революции", - добавил ливийский лидер, не вдаваясь в подробности.

Каддафи, ранее называвший себя поборником равноправия женщин, сейчас завершает свой первый трехдневный официальный визит в Италию, в ходе которого он провел ряд встреч с лидерами этого государства.

РИА "Новости"