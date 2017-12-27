Россия ограничит доступ на аэродромы для США по договору об открытом небе

Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые США разрешено использовать согласно договору по открытому небу. Об этом сообщил "РИА Новости" военно-дипломатический источник.

"Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", — сказал источник.

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Собеседник агентства пояснил, что имеется в виду намерение США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил экономические санкции против России.