Десятки тысяч коммунистов протестуют против казни Хусейна

В индийском городе Калькутта, столице штата Западная Бенгалия, десятки тысяч коммунистов приняли участие в марше протеста против смертного приговора Саддаму Хусейну.

Демонстранты прошли маршем через центральную часть Калькутты, выкрикивая лозунг: "Повесить Буша и Блэра, освободить Саддама!" Кроме того, они сожгли портрет президента США, передает агентство Рейтер.

"Они сменили судью и полностью фальсифицировали процесс", - сказал лидер коммунистов Биман Боус (Biman Bose), комментируя судебный процесс над Саддамом Хусейном.

Западная Бенгалия - штат, управляемый коммунистами. Левые партии, набравшие рекордное количество голосов на парламентских выборах 2004 года, и ранее активно выступали против американской внешней политики, в частности, против военных кампаний США в Афганистане и Ираке, отмечает агентство.

Хусейна и еще двоих его соратников 5 ноября 2006 года иракский суд приговорил к смертной казни через повешение по делу о массовой расправе над шиитами деревни Ад-Дуджейль в 1982 году. Еще одного подсудимого приговорили к пожизненному тюремному заключению.

РИА "Новости"