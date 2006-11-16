Блэр официально назвал своего преемника (фото)

Тони Блэр официально назвал своим преемником на посту премьер-министра Великобритании действующего министра финансов Гордона Брауна. Глава кабинета сделал это заявление, рассказывая о пакете законодательных мер, которые лейбористское правительство намерено предпринять до ухода Блэра в отставку, сообщает газета The Independent.

Слова премьера оказались неожиданностью для самого Брауна и его союзников, которые долгое время добивались ухода Блэра со своего поста. В сентябре ряд парламентариев даже потребовал отставки Блэра, написав ему письмо. Однако в последние недели премьер-министр и министр финансов, которых считали главными соперниками в борьбе за лидерство в Лейбористской партии, перешли к активному сотрудничеству, пишет газета.

В то же время один из помощников Брауна отметил, что между Блэром и его преемником по-прежнему нет согласия в отношении того, когда премьеру уходить в отставку. Союзники Блэра полагают, что он сохранит должность до июля следующего года. Однако против этого возражает Браун, который хочет добиться максимального эффекта за первые 100 дней своего премьерства, и не хочет поэтому вступать в должность накануне летнего отпускного сезона.

Как сообщалось ранее, Блэр рассчитывает остаться на своем посту как минимум до июня 2007 года. Он намерен дать старт выборам лидера лейбористов, на что потребуется около полутора месяцев, только после завершения избирательных кампаний в парламент Шотландии, Национальное собрание Уэльса и британский Законодательный совет, которые должны состояться в мае 2007 года.

Лента.ру