Газпром заговорил о повышении цены на газ

В третьем и четвертом кварталах 2009 года можно ожидать роста цен на газ, считает заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр МЕДВЕДЕВ.

"Тот рост цен (на нефть), который мы наблюдаем в последние недели, будет отражен и в ценах нефтепродуктов, которые входят в наши газовые формулы. Если эта тенденция сохранится, в третьем и четвертом квартале можно ожидать, что цены пойдут вверх", - сказал А.МЕДВЕДЕВ в эфире радиостанции "Эхо Москвы"в понедельник.

А.МЕДВЕДЕВ констатировал, что "Газпром" впервые за этот год зафиксировал рост спроса на газ со стороны европейских потребителей. "Впервые с начала года заявки иностранных покупателей превысили наши ожидания в соответствии с графиком поставок", - сказал он.

Кроме того, А.МЕДВЕДЕВ выразил надежду, что практика своевременных платежей Украины за поставки газа будет продолжена. "Можно вздохнуть с облегчением, что очередной платеж был сделан в полном объеме. Мы надеемся, что эта практика будет продолжена и контракты будут работать", - заявил он.

Заместитель председателя правления "Газпрома" убежден, что повода обсуждать срыв платежей впредь "быть не должно". "Скучно было бы все это обсуждать, если бы мы раз за разом не сталкивались с риском невыполнения тех или иных условий контрактов со стороны украинских коллег. Но прошло пять месяцев поставок и транзита. Несмотря на все опасности, платежи делались в срок и в полном объеме", - констатировал он.

Комментируя ситуацию с задержкой платежей за майские поставки газа в Украину, А.МЕДВЕДЕВ отметил: "Мы пошли на то, чтобы не применять штрафные санкции, хотя такая возможность у нас была. Но с учетом той сложной экономической ситуации, в которой оказалась и сама Украина, и компания "Нафтогаз", "Газпром" пошел навстречу".

А.МЕДВЕДЕВ сказал также, что в "Газпроме" не поддерживают идею перенесения пунктов продажи газа европейским потребителям на украинские границы.

Как сообщалось, с конца мая власти России и руководители “Газпрома” неоднократно выражали сомнения в способности Украины вовремя заплатить за потребленный газ.

Между тем Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 5 июня заявил, что для расчетов за майские поставки "Ощадбанк" выделил "Нафтогазу" 3,8 млрд. грн. (около 500 млн. долл.) за счет рефинансирования Нацбанка.

В тот же день НАК «Нафтогаз Украины» перечислил «Газпрому» деньги за потребленный в мае российский газ.