В Тунисе перевернулся туристический автобус, около 50 пострадавших

В провинции Беджа на северо-западе Туниса перевернулся автобус, в салоне которого находились 56 туристов.

Об этом сообщил источник в правительстве страны, передает 112.ua со ссылкой на Tunis Afrique Presse.

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Туристы собирались совершить экскурсию в Айн Драхм - городок в горах Крумири на северо-западе Туниса, расположенный на высоте 900 м. В округе бьет масса минеральных ключей, а в 20 км от курорта расположен лучший термальный комплекс страны.

Сейчас полиция выясняет, что стало причиной аварии. В результате происшествия погибших нет, пострадали около 50 человек. Их вывозят прибывшие на место инцидента кареты скорой помощи.

Ранее УНИАН сообщал, что по меньшей мере 19 человек пострадали в результате столкновения двух городских автобусов в Стамбуле в воскресенье, 3 декабря. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы после того, как они получили первую помощь на месте.