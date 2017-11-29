Подписанный Путиным закон о СМИ несет угрозу свободе слова - Госдеп

Новый закон, разрешающий Министерству юстиции России причислять иностранные СМИ в "иностранные агенты", создает угрозу для свободной прессы. Об этом заявила представитель госдепартамента США Хизер Нойерт, пишет Reuters.

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"Свобода выражения, в том числе слова и средств массовой информации, которые могут оказаться неудобными для правительства, являются универсальным обязательством в области прав человека, которое Россия обязалась поддерживать", - сказала Нойерт.

Она констатировала, что российский закон об иностранных агентах используется для постоянных обысков, преследований и судебных разбирательств, которые препятствуют работе неправительственных организаций.

Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в субботу, позволяет Москве заставлять иностранные СМИ публиковать новости с припиской, что это работа "иностранных агентов", и раскрывать источники их финансирования.

Нойерт отвергла любое сравнение между американскими и российскими законами об иностранных агентах, заявив, что американский закон не ограничивает права публиковать информацию или возможность организации работать.