Трамп рассказал о "самочувствии" США
15:59, 23 ноября 2017Мир
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Трапм уверен, что его страна начинает по-настоящему хорошо себя чувствовать
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере рассказал о «самочувствии» страны.
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«Наша страна начинает по-настоящему хорошо себя чувствовать. Вакансии вновь появляются, у нас самый растущий фондовый рынок в истории, армия становится по-настоящему сильной <...> самый низкий уровень безработицы за последние 17 лет», — написал он.
Американский лидер также отметил уровень обеспечения американских ветеранов и «потрясающую справедливость» Верховного суда страны.
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