Трамп рассказал о "самочувствии" США

Трапм уверен, что его страна начинает по-настоящему хорошо себя чувствовать

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере рассказал о «самочувствии» страны. Читайте такжеТрамп помиловал свою первую индейку в канун Дня благодарения (видео) «Наша страна начинает по-настоящему хорошо себя чувствовать. Вакансии вновь появляются, у нас самый растущий фондовый рынок в истории, армия становится по-настоящему сильной <...> самый низкий уровень безработицы за последние 17 лет», — написал он. Американский лидер также отметил уровень обеспечения американских ветеранов и «потрясающую справедливость» Верховного суда страны.

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