Саммит "Восточного партнерства": в Брюсселе готовы принять Лукашенко

В Европейском Союзе еще не знают, кто будет представлять Беларусь на саммите «Восточного партнерства», который пройдет 24 ноября в Брюсселе. Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

"Мы приглашали лидеров государств и правительств стран-партнеров «Восточного партнерства». Кто будет из Минска, мы еще не знаем", - сказал он.

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По словам дипломата, президент Беларуси Александр Лукашенко не мог быть приглашен на предыдущие саммиты за то, что находился под санкциями. "Сейчас эти санкции сняты, и мы не видим причины вести себя с ним иначе, чем с лидерами других стран", - пояснил собеседник агентства.

Как известно, саммит «Восточного партнерства» впервые со времен существования политики основанного в 2009 году «Восточного партнерства» пройдет в Брюсселе на уровне лидеров государств и правительств стран ЕС и стран-членов - Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси, Армении и Азербайджана.