Переворот в Зимбабве: президента Мугабе уволили с поста главы правящей партии

Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ сместила Роберта Мугабе с поста партийного лидера. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Своим новым главой члены партии избрали 75-летнего экс-вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, которого Мугабе уволил две недели назад.

Многие в Зимбабве воспринимали Мнангагву как наиболее возможного преемника 93-летнего Мугабе, и его увольнение спровоцировало волну возмущения в правящих кругах страны.

Отставка Мнангагвы косвенно подтвердила опасения, что Мугабе намерен передать власть своей жене Грейс, которая на 40 лет моложе его. Сообщается, что в воскресенье Грейс Мугабе была исключена из рядов правящей партии.

Читайте такжеЖена Мугабе после его свержения покинула Зимбабве

ЗАНУ-ПФ также начала процесс смещения Роберта Мугабе с поста главы государства.

Как известно на прошлой неделе военные взяли под стражу президента Мугабе, его семью и некоторых министров его кабинета. Президенту было предложено добровольно уйти в отставку

В субботу десятки тысяч зимбабвийцев приняли участие в уличных акциях против правления Роберта Мугабе.

На воскресенье запланирована встреча заключенного под домашний арест президента с представителями армейского командования.

Наблюдатели отмечают, что у Мугабе по-прежнему много сторонников и ореол героя освободительного движения, поэтому армия и политические противники хотят дать ему возможность уйти достойно, особенно с учетом преклонного возраста отца нации, в традициях которой - чтить стариков.