Британия выполнит экономические обязательства перед ЕС, вызванные Brexit - Мэй

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заверит партнеров из Европейского Союза в готовности Британии компенсировать выход из ЕС. Об этом сообщает Reuters.

"Британия выполнит свои обязательства перед Европейским союзом", - уже заявила премьер-министр Тереза ​​Мэй в пятницу.

Кулуарные переговоры состоятся во время саммита ЕС по труду и социальной реформе в шведском Гетеборге.

Этим премьер-министр подтвердила намерения, высказанные два месяца назад во Флоренции. Официально решить этот вопрос планируется в декабре, за 16 месяцев до выхода Британии из Европейского Союза.

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В ЕС подсчитали, что финансовые обязательства Великобритании в отношении ЕС будут касаться 74 европейских учреждений. Хотя Еврокомиссия еще не назвала окончательной стоимости "счета" за выход Великобритании из ЕС, уже известно, что Лондону придется продолжать выплаты и после выхода.

Среди обязательств Великобритании - финансирование Европейского инвестиционного банка, доля в финансировании сделки между ЕС и Турцией по поддержке беженцев, а также финансирование учителей в европейских школах.