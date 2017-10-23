На Филиппинах объявили об освобождении города Марави от исламистов

На Филиппинах военные объявили сегодня об окончательном освобождении города Марави на юге страны от исламистских боевиков и завершения боевых действий, передает Deutsche Welle.

«В Марави больше нет боевиков. Мы объявляем о завершении всех боевых действий в этом городе», - заявил министр обороны страны Дельфин Лоренцана.

Руководитель штаба армии генерал Эдуардо Ано отметил, что в зданиях в зоне проведения боевых действий были найдены тела еще 42 исламистов.

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Боевики близкого к террористической организации «Исламское государство» (ИГ) исламистской группировки «Абу Сайяф» захватили Марави в мае. Бои за освобождение города продолжались пять месяцев и в них погибли более тысячи человек. По официальным данным, среди погибших - 919 боевиков, 165 солдат и полицейских, а также около 50 гражданских.

Военные заявили, что им удалось убить трех лидеров исламистов: малазийца Махмуда Ахмади и филиппинцев Омара Маут и Иснилона Хапилона. В связи с боевыми действиями почти 400 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, город в значительной степени разрушен.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил об увольнении Марави еще на прошлой неделе, однако боевые действия в городе не утихали.