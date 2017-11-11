Путин и Трамп договорились продолжить борьбу с ИГИЛ в Сирии

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили решимость разгромить террористическую группировку "Исламское государство" в Сирии, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран. Об этом сообщает "РИА Новости".

Президенты согласились, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили, что окончательное его урегулирование должно быть найдено в рамках женевского процесса.

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Кроме того, президенты отметили успешные усилия США и России по предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными, что позволило существенно увеличить потери ИГ в последние месяцы, и договорились поддерживать военные каналы связи. Эти усилия будут продолжены вплоть до окончательного разгрома "Исламского государства", подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Белый дом обвинил Россию в защите террористов, использующих химоружие в Сирии.