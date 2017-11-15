Трамп перепутал массовые расстрелы в США и посочувствовал в Twitter не тем жертвам
Также Трампа обвинили в копировании своих предыдущих твиттов-соболезнований.
Президента США Дональда Трампа обвинили в том, что он скопировал твит-соболезнование, в котором посочувствовал жертвам массовых расстрелов.
Как сообщает The Telegraphh, сегодня, 15 ноября, в микроблоге американского президента появилось сообщение: «Пусть Бог будет с людьми из Сазерленд-Спрингс, Техас. ФБР и правоохранительные органы прибыли на место".
Однако, юзеры вказуюють, что Трамп ошибся, ибо будто-то имел в виду жертв стрельбы в Калифорнии, где погибли 4 человек в результате нападения вооруженного мужчины в Ранчо Техама.
This shooting took place ten days ago.— Jared Yates Sexton (@JYSexton) November 15, 2017
Ten. https://t.co/vyElYxyZsN
Как сообщал УНИАН ранее, в штате Калифорния (США) 14 ноября утром по местному времени к начальной школе в сельской местности в заповеднике "Ранчо Техама" вблизи города Ред-Блафф ворвался преступник и открыл стрельбу. Перед этим он ездил по населенному пункту на авто и стрелял в тех, кого видел.