Трамп перепутал массовые расстрелы в США и посочувствовал в Twitter не тем жертвам

Президента США Дональда Трампа обвинили в том, что он скопировал твит-соболезнование, в котором посочувствовал жертвам массовых расстрелов.

Как сообщает The Telegraphh, сегодня, 15 ноября, в микроблоге американского президента появилось сообщение: «Пусть Бог будет с людьми из Сазерленд-Спрингс, Техас. ФБР и правоохранительные органы прибыли на место".

Однако, юзеры вказуюють, что Трамп ошибся, ибо будто-то имел в виду жертв стрельбы в Калифорнии, где погибли 4 человек в результате нападения вооруженного мужчины в Ранчо Техама.

This shooting took place ten days ago.



Ten. https://t.co/vyElYxyZsN — Jared Yates Sexton (@JYSexton) November 15, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, в штате Калифорния (США) 14 ноября утром по местному времени к начальной школе в сельской местности в заповеднике "Ранчо Техама" вблизи города Ред-Блафф ворвался преступник и открыл стрельбу. Перед этим он ездил по населенному пункту на авто и стрелял в тех, кого видел.