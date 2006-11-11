88 лет назад Польша выиграла Первую мировую войну

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил поздравление Президенту Республики Польша Леху КАЧИНЬСКОМУ по случаю национального праздника Республики Польша – Дня независимости.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в своем поздравлении Президент отметил, что «Польша, которая в свое время успешно осуществила сложные политико-экономические реформы и в настоящее время динамически развивается в условиях полноправного членства в НАТО и ЕС, является авторитетом, стабильным и надежным партнером для Украины».

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что «продуктвиные украинско-польские отношения стратегического партнерства и конструктивный политический диалог на всех уровнях двустороннего сотрудничества с присущей ему высокой степенью доверия и взаимоуважения станут залогом дальнейшего развития наших народов на пути общественного и экономического прогресса».

Также глава государства уверен, что «при активной поддержке Польши Украина успешно реализует свой євроатлантичний и евроинтеграционный курс, который остается неизменным».

Президент Украины пожелал Л.КАЧИНЬСКОМУ крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому польскому народу – мира, согласия и процветания.

Справка УНИАН. День независимости (Narodowe Święto Niepodległości) - важнейший государственный праздник Польши. 11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война, и после 123 лет раздела страны между Пруссией, Россией и Австрией, Польша опять появилась на карте Европы. В этот день Регентский совет назначил Юзефа Пилсудского временным Начальником государства. 22 ноября он сформировал правительство.

С 1945 по 1989 год День независимости 11 ноября официально не отмечался.

Праздник сопровождается поднятием флагов, выступлением президента страны, официальных лиц, известных политических деятелей, а также военным парадом в центре Варшавы. По всей стране идут торжественные мероприятия, концерты и народные гуляния.