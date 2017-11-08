"Не узнала в штанах": пятая точка Евровидения-2017 Седюк удивил неожиданным фото с Джамалой (фото)

Одиозный пранкер Виталий Седюк заинтриговал подписчиков своего Instagram совместным селфи с Джамалой.

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"С моим лучшим другом и единомышленником", - подписал фотографию Седюк. Сайт ТСН поинтересовался у Виталика, действительно ли после инцидента на музыкальном конкурсе они с Джамалой помирились. Но, как признался нам пранкер, артистка его просто не узнала.

"Я пришел на мероприятие, чтобы покушать и выпить. На входе в павильон я увидел Джамалу, и сразу же надел очки, чтобы она меня не узнала. А уже внутри, когда Джамала делала со всеми селфи, она подошла к моей камере и мы сфотографировались. Она решила, что я фанат", - прокомментировал Седюк.

Как известно, в мае этого года Седюк во время выступления Джамалы в финале "Евровидения-2017" выбежал к ней на сцену и обнажил ягодицы. За свою выходку пранкер едва не поплатился свободой и с тех пор решил завязать с эпатажем.