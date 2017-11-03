В США украли более 300 iPhone X еще до начала продаж

В США с Apple Store в Сан-Франциско украли 300 моделей iPhone X на общую сумму более $370 тысяч, пишет Сnet.

Издание сообщает, что трое крепких мужчин в худи похитили смартфоны из грузовика, пока тот был припаркован на улице.

Отмечается, что старт продаж должен был начаться сегодня, 3 ноября

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Также сообщается, что люди, которые планировали купить смартфоны в магазине, все же получат такую возможность. Также добавляется, что похищение iPhone стало прибыльным бизнесом, несмотря на программу "Find My iPhone" и функции удаленного блокирования. Для воров ключевым является воровство iPhone до того, как эти службы будут установлены.

Как сообщал УНИАН ранее, американский производитель гаджетов - корпорация Apple планирует вдвое сократить первые поставки нового юбилейного смартфона iPhone X.

"Основанием для такого резкого сокращения поставок стали технические проблемы с дисплеями устройств. Разработчики сообщили о проблемах, которые произошли при установке модуля, ответственного за новую функцию распознавания лиц в гаджете", - говорилось в сообщении.