Российские кибервойска раскручивают идею независимости Шотландии - The Telegraph
В Вашингтоне сенатор заявил, что в США знают о причастности россиян к выборам во Франции, Германии, а также к сепаратизму в Испании.
Сенатор США Ангус Кинг заявил, что российские кибервойска создают в Шотландии базу для продвижения второго референдума о независимости. Об этом сообщает The Telegraph.
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В ходе слушаний в Вашингтоне о вмешательстве России в президентские выборы в США Кинг подчеркнул, что Шотландия также находится в списке целей Кремля.
Сенатор заявил, что в США знают о причастности россиян к выборам во Франции, Германии, а также к сепаратизму в Испании. "Я понимаю, что они взялись за работу в Шотландии", – отметил Кинг.
По его словам, Россия "не остановилась и не остановится".
В 2014 году 55% жителей Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.
Как сообщал УНИАН, в конце марта 2017 года первый министр Шотландии подала британскому премьеру запрос о проведении нового референдума о независимости Шотландии – до весны 2019 года.