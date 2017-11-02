Российские кибервойска раскручивают идею независимости Шотландии - The Telegraph

Сенатор США Ангус Кинг заявил, что российские кибервойска создают в Шотландии базу для продвижения второго референдума о независимости. Об этом сообщает The Telegraph.

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В ходе слушаний в Вашингтоне о вмешательстве России в президентские выборы в США Кинг подчеркнул, что Шотландия также находится в списке целей Кремля.

Сенатор заявил, что в США знают о причастности россиян к выборам во Франции, Германии, а также к сепаратизму в Испании. "Я понимаю, что они взялись за работу в Шотландии", – отметил Кинг.

По его словам, Россия "не остановилась и не остановится".

В 2014 году 55% жителей Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2017 года первый министр Шотландии подала британскому премьеру запрос о проведении нового референдума о независимости Шотландии – до весны 2019 года.