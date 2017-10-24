В США снимут фильм о сексуальных домогательствах в Uber

В США решили снять полнометражный фильм на основе истории о сексуальных домогательствах в Uber. Над фильмом будет работать бывший инженер Uber Сьюзан Фаулер.

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Она одна из первых подняла тему сексуальных домогательств, после чего последовала череда увольнений из компании, в том числе уход основателя сервиса Трэвиса Каланика.

Разработкой проекта занимается компания Good Universe, принадлежащая Loinsgate.

Сценаристом картины станет Эллисон Шредер («Скрытые фигуры»), продюсером — Кристин Барр («Принцесса льда»). Фильм будет чем-то среднем между «Социальной сетью» и «Эрин Брокович», пишет Realist.

Напомним, в феврале 2017 года Фаулер опубликовала запись, в которой рассказала о сексуальных домогательствах и сексизме в Uber.

Она рассказала, что в первый же день работы получила непристойное предложение от вышестоящего сотрудника. При этом в отделе кадров, куда она обратилась с жалобой, ей отказали в разбирательстве.

Там пояснили, что в предложении сотрудника очевидно сексуальное домогательство, однако он перспективен, а это его первое нарушение.

Летом руководство Uber приняло решение об увольнении более 20 человек после расследования случаев домогательства в компании юридической компании Perkins Coie, которая рассмотрела 215 претензий, в том числе обвинения в домогательствах и дискриминации.

Позже компанию покинул и основатель Uber Трэвис Каланик из-за множества скандалов, в том числе связанных с сексуальными домогательствами.