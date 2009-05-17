По обе стороны Чечни идут антитеррористические операции

Крупная операция по блокированию и ликвидации боевиков из группы лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова проходит в республике Ингушетия вблизи Ачхой-Мартановского района Чеченской республики, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на радиостанцию “Маяк”. Группа из 25 человек блокирована на границе Ингушетии и Чечни, сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. "Уничтожены три боевика, один из них - араб. Есть данные о том, что среди боевиков имеются и другие убитые и раненые", - сказал он.

Операция проводится совместными силами правоохранительных органов Ингушетии и Чечни.

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В одном из районов Дагестана – Карабудахкентском - введен режим контртеррористической операции, сообщили РосБизнесКонсалтингу в региональном управлении ФСБ России.

Основанием для введения режима стала информации о том, что в лесу у населенного пункта Какашуры скрываются боевики, которые планируют теракт в отношении военнослужащих и сотрудников МВД. Режим вводится на территории, ограниченной населенными пунктами Какашура, Какамахи, Качкалык, Чанкурбэ и Доргели, отметили в УФСБ.

С наступлением темноты режим КТО был отменен. "Решением оперативного штаба в 20.00 (время московское) режим КТО в Карабудахкентском районе республики был снят. В результате прочесывания лесного массива силовикам удалось обнаружить четыре взрывных устройства, мощность которых пока не установлена, и блиндаж, рассчитанный на проживание четырех-шести человек", - сообщил представитель УФСБ РИА "Новости".