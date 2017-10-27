Маккейн прокомментировал решение Трампа о новых санкциях против России

Администрация Дональда Трампа передала Конгрессу США список связанных с Россией физических и юридических лиц, который будет использован при планировании новых санкций, призванных стать ответом на агрессию России в Украине, действия в Сирии и вмешательство в президентские выборы в США, передает Голос Америки.

Читайте такжеГосдеп США объяснил задержку в подготовке новых санкций против РоссииКритики, в том числе сенаторы Джон Маккейн и Бенджамин Кардин, считают, что администрация недостаточно быстро приняла меры в отношении одного из главных противников страны согласно закону, который был принят Конгрессом в июле и подписан президентом Трампом в августе.

В совместном заявлении сенаторов Маккейна и Кардина отмечается, что «решение администрации президента - шаг в правильном направлении».

"Давая директивы относительно применения закона о санкциях, администрация медленно, но уверенно пускает в ход закон, принятый большинством голосов в Конгрессе этим летом, - говорится в заявлении. - Конгресс продолжит контролировать каждый шаг, чтобы убедиться, что администрация придерживается закона как по форме, так и по содержанию".

Председатель Сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер заявил, что Конгресс "рассчитывает на тщательные и своевременные консультации, прежде чем будет завершен процесс полной имплементации".

Меры в отношении России были включены в пакет санкций, который был почти единогласно принят Сенатом и Палатой представителей и подписан Трампом в начале августа.