ЕС не будет вмешиваться в конфликт между Испанией и Каталонией - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что нет места для вмешательства Евросоюза в конфликт между Мадридом и региональным правительством Каталонии.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 19 октября, во время саммита ЕС, передает Deutsche Welle.

Туск уточнил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, и что ситуация в Испании его "беспокоит".

Читайте такжеПравительство Испании 21 октября приостановит автономию Каталонии

"Позиция институтов и государств-членов ЕС является четкой: нет места для посредничества или международных инициатив или действий. Я не ожидаю широких дискуссий о ситуации (в Испании. - Ред.)", - заметил Туск.

Президент Европейского Совета добавил: "Мы все имеем наши эмоции, взгляды, оценки, но, формально говоря, здесь нет места для вмешательства ЕС".

Как сообщал УНИАН, президент Европейского парламента Антонио Таяни считает, что ни одна страна Европы не признает независимость Каталонии от Испании. Он подчеркнул, что выход из кризиса необходимо найти в рамках испанского законодательства и испанской конституции.