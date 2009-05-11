Японский фермер вырастил ко Дню матери арбузы в форме сердца
04:24, 11 мая 2009Мир
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... и посвятил их жене
Арбузы в форме сердца вырастил японский фермер ко Дню матери, отмечаемому сегодня в Японии. Хироити КИМУРА из префектуры Кумамото выращивал эти арбузы почти три года, сообщает ИТАР-ТАСС.
По словам Х.КИМУРЫ, сердцевидный арбуз посвящен его супруге и одновременно символизирует общую привязанность семейной пары к фермерскому труду. Арбузы продаются в местном универмаге по цене около $150.
День матери в Японии традиционно отмечается каждое второе майское воскресенье.
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