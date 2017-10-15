В Испании пригрозили взять под контроль Каталонию
1 октября в Каталонии прошел референдум, на котором, по словам местных властей, каталонцы проголосовали за независимость от Испании.
Испанское правительство возьмет под контроль Каталонию, если региональный лидер Карлос Пучдемон двусмысленно ответит на вопрос Мадрида о том, объявил ли он о независимости от Испании или нет. Такое заявление сделал министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо, пишет Reuters.
"Если он (Карлос Пучдемон, лидер Каталонии – ред.) ответит неоднозначно, это означает, что он не хочет диалога, и поэтому испанское правительство должно будет принять меры", - сказал глава испанского МВД.
Пучдемон продолжает переговоры с местными сторонами для подготовки своего ответа.
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Как сообщал УНИАН, референдум о независимости, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом королевства, прошел 1 октября. 90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом, по данным каталонских властей, составила 43%.
Лидер Каталонии подписал "декларацию о независимости". Документ имеет скорее символическое значение, чем юридическое. Правительство Испании не признает "декларацию о независимости" Каталонии.