В Испании пригрозили взять под контроль Каталонию

11:16, 15 октября 2017
Мир
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1 октября в Каталонии прошел референдум, на котором, по словам местных властей, каталонцы проголосовали за независимость от Испании.

Иллюстрация / REUTERS

Испанское правительство возьмет под контроль Каталонию, если региональный лидер Карлос Пучдемон двусмысленно ответит на вопрос Мадрида о том, объявил ли он о независимости от Испании или нет. Такое заявление сделал министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо, пишет Reuters.

"Если он (Карлос Пучдемон, лидер Каталонии – ред.) ответит неоднозначно, это означает, что он не хочет диалога, и поэтому испанское правительство должно будет принять меры", - сказал глава испанского МВД.

Пучдемон продолжает переговоры с местными сторонами для подготовки своего ответа.

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Как сообщал УНИАН,  референдум о независимости, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом королевства, прошел 1 октября. 90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом, по данным каталонских властей, составила 43%.

Лидер Каталонии подписал "декларацию о независимости". Документ имеет скорее символическое значение, чем юридическое. Правительство Испании не признает "декларацию о независимости" Каталонии.

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Новость в сюжете: Референдум о независимости Каталонии
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