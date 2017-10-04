62-летняя подруга убийцы из Лас-Вегаса сегодня вернулась в США с Филиппин

Подруга Стивена Пэддока, который расстрелял 58 человек во время концерта в Лас-Вегасе, возвращается в США с Филиппин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в аэропорту Манилы, передает РБК.

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Она покинула Филиппины во вторник вечером, 3 октября, уточнили собеседники агентства. Они отметили, что в стране она находилась с сентября. Власти США заявили, что Дэнли является «лицом, представляющим интерес» для следствия, пишет Reuters. «Ее поездка в США согласована с ФБР. Дэнли покинула Филиппины без сопровождения, однако по прибытию в США ее встретят ФБР», - рассказал агентству источник.

С 62-летней Мэрилу Дэнли стрелок проживал в купленном в 2015 году доме в Меските, штат Невада. Она была зарегистрирована в том же отеле, откуда он открыл стрельбу по людям. Американские власти ее в соучастии в нападении не подозревают.

NBC ранее сообщил, что по словам неназванных сотрудников правоохранительных органов, Паддок перевел $100 тыс. на счет Дэнли.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Стивен Паддок расстрелял толпу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Были убиты 59 человек, ранения получили 515. На фестивале присутствовали около 20 тысяч зрителей. Паддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay. К моменту прибытия бойцов спецназа Паддок выстрелил себе в голову. Как выяснилось, свой арсенал оружия убийца собирал на протяжении 20 лет.