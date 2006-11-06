Участники акции протеста в Киргизии направились к зданию правительства

Участники акции протеста на центральной площади Киргизии намерены провести митинг перед зданием правительства республики, заявил сопредседатель оппозиционного движения за реформы Алмазбек Атамбаев с трибуны митинга.

"Может мы находимся слишком далеко, и они нас не слышат", - сказал он.

Атамбаев предупредил своих соратников, что, по его данным, среди митингующих находятся люди, которые могут попытаться организовать провокации во время митинга перед Белым домом.

"Если вас будут призывать идти на штурм Белого дома - знайте это провокация", - отметил он.

Митинг перед стенами Белого дома оппозиция планирует начать в 13.00 по местному времени, а затем двинуться пешим маршем в сторону государственного телевидения.

РИА "Новости"