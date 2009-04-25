Мексика и США - на пороге пандемии «свиного гриппа»

В Мексике и США новым штаммом гриппа свиней заболели уже более тысячи человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

По данным экспертов здравоохранения США и Мексики, существуют признаки, по которым видно, что происходит новое распространение инфекции на территории страны.

Власти Мексики закрыли школы в зараженных районах и начали массовую вакцинацию. Пока медэксперты находятся в шаге от того, чтобы объявить о пандемии распространения инфекции. Официально подтверждено, что от свиного гриппа погибли 20 человек, еще 48 человек скончались от болезни с симптомами, похожими на грипп, и эти жертвы пока причисляют к общему списку погибших от свиного гриппа.

Всего в Мексике заболели более тысячи человек. Врачи предупреждают, что случаев заражения будет больше, так как инфекция распространяется между людьми.

"Вирус мутировал и от свиней передался людям", - сказал министр здравоохранения страны Хосе Ангел КОРДОВА.

8 случаев заболевания новой формой гриппа свиней были также зарегистрированы на юге США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о готовности противостоять распространяющемуся преимущественно в Мексике гриппу свиней.

Для борьбы с новым, ранее не замеченным ни у свиней, ни у людей штаммом гриппа ВОЗ уже заготавливает специальный препарат - Тамифлю (Tamiflu), который также известен под названием оселтамивир. Эффективность препарата против нового вируса уже доказана: он способен не только вылечить грипп, но и предупредить его дальнейшее распространение.

Кроме того, ВОЗ сообщила, что в Мексику направляются ее сотрудники, которые помогут местным властям отслеживать распространение болезни и необходимые лабораторные исследования и диагностику.