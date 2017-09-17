"Отец всех бомб": в Иране заявили о создании сверхмощного неядерного оружия

Иран располагает десятитонной бомбой собственного производства, сообщил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде. Об этом сообщает Риа Новости со ссылкой на телекомпанию IRIB.

"Организация оборонной промышленности по поручению Военно-космических сил изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн, которую возможно сбросить с самолетов "Ильюшина", — сообщил Хаджизаде, отметив, что бомба обладает весьма большой разрушительной способностью.

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Об этом он заявил в ответ на просьбу прокомментировать его собственные слова о том, что "если у США есть "мать всех бомб", то у Ирана есть "отец бомб".

В середине апреля Соединенные Штаты применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 против боевиков "Исламского государства"* в Афганистане. По данным Пентагона, "мать всех бомб", как называют этот девятитонный фугасный снаряд, стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

Ранее сообщалось, что Иран угрожает возобновить обогащение урана, если США выйдут из ядерного соглашения.