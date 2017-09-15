Из-за запуска ракеты КНДР в Японии временно останавливали поезда
02:28, 15 сентября 2017Мир
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При этом, запуск ракеты не повлиял на внутренние и международные авиарейсы.
Иллюстрация / REUTERS
Очередной запуск баллистической ракеты в КНДР, которая пролетела над территорией Японии, не повлиял на внутренние и международные авиарейсы.
Об этом сообщили в пятницу два главных японских перевозчика All Nippon Airways и Japan Airlines, передает ТАСС.
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Вместе с тем, по данным железнодорожной компании JR, ракетный запуск привел к временной остановке поездов, в том числе скоростных экспрессов Shinkansen, в ряде районов на севере и северо-востоке страны.
Как сообщал УНИАН, в пятницу рано утром, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету. Она пролетела над японским островом Хокайдо и упала в Тихом океане в 2 тысячах километров от него.
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