Из-за запуска ракеты КНДР в Японии временно останавливали поезда

Очередной запуск баллистической ракеты в КНДР, которая пролетела над территорией Японии, не повлиял на внутренние и международные авиарейсы.

Об этом сообщили в пятницу два главных японских перевозчика All Nippon Airways и Japan Airlines, передает ТАСС.

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Вместе с тем, по данным железнодорожной компании JR, ракетный запуск привел к временной остановке поездов, в том числе скоростных экспрессов Shinkansen, в ряде районов на севере и северо-востоке страны.

Как сообщал УНИАН, в пятницу рано утром, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету. Она пролетела над японским островом Хокайдо и упала в Тихом океане в 2 тысячах километров от него.