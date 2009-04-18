Турция поможет Сомали в создании государственных сил безопасности

Турция поможет Сомали в создании и обучении государственных сил безопасности. Такое заявление сделал президент Турции Абдулла Гюль. "Турция окажет Сомали помощь в создании и обучении сил безопасности", - сказал А.Гюль после встречи со своими сомалийским коллегой Шейхом Шарифом Ахмедом.

Кроме того, турецкие специалисты будут помогать сомалийским властям развивать в стране систему образования и медицину, передает Reuters.

С 1991 г. в Сомали отсутствует централизованная власть, напоминает РосБизнесКонсалтинг, и страна фактически поделена на несколько областей, которыми правят те или иные криминальные кланы. На этом фоне в последние годы в стране стало расцветать пиратство как единственный высокодоходный бизнес, а в 2007-2008 гг. нападения пиратов на суда, проходящие у берегов Сомали, переросли в серьезную международную проблему. Пираты, поддерживаемые местными вооруженные группировками, регулярно захватывают иностранные суда и требуют за их освобождение выкуп. С начала 2008 г. было отмечено свыше 120 нападений, более 35 судов были захвачены пиратами, с требованием выплаты выкупа за освобождение удерживались более 600 моряков. Сейчас в водах Сомали для борьбы с пиратами находятся корабли США, европейских стран и Китая, а в руках пиратов находятся около 230 заложников.