Голландские военные отбили у пиратов 20 заложников

15:14, 18 апреля 2009
Мир
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И захватили 7 нападавших

Голландские военные моряки, патрулирующие территориальные воды Сомали в составе сил НАТО, захватили семерых пиратов и освободили 20 заложников, сообщает Reuters.

Ранее в субботу сомалийские пираты, вооруженные автоматами и гранатометами, напали на принадлежащий греческой компании танкер Handytankers Magic и заставили экипаж вести судно вслед за пиратским кораблем.

 

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