Техас пока не будет выходить из состава США
Большинство жителей Техаса выступают против идеи независимости штата от Соединенных Штатов Америки. Об этом говорят опубликованные 17 апреля 2009 года результаты соцпроса, проведенного американским центром Rasmussen Reports.
В последнее время среди политических элит штата ведется широкая дискуссия о возможном выходе Техаса из США. В частности, губернатор Техаса Рик Перри неоднократно выступал с критикой в адрес политики Вашингтона, особенно в сфере распределения финансовой помощи между штатами и намекал на "любые возможные сценарии".
Недавно губернатор выступил в Остине на митинге против федерального налогообложения: участники акции скандировали "secede", то есть "отсоединимся".
По данным Rasmussen Reports, 31 процент опрошенных жителей Техаса твердо уверены в том, что штат имеет право на выход из США для образования независимого государства.
Однако если бы вопрос о независимости штата был вынесен на референдум, то за отсоединение Техаса проголосовали бы только 18 процентов граждан, а против выхода - 75 процентов. 7 процентов респондентов пока не определились.
Республика Техас существовала как независимое государство с 1836 года. В 1845 году республика была аннексирована США и годом позже официально прекратила свое существование. 2 марта, день подписания декларации 1836 года, отмечается в штате как День независимости Техаса.