Ди Каприо пожертвовал миллион долларов на помощь жертвам урагана "Харви"

Благотворительный фонд актера Леонардо Ди Каприо перевел около $1 млн недавно созданному фонду помощи жертвам урагана "Харви" United Way Harvey Recovery Fund, сообщает ТСН со ссылкой на Associated Press.

Читайте также"Миллион от Сандры Буллок и молитвы Бейонсе": сколько звезды готовы пожертвовать на помощь пострадавшим от "Харви""Мы невероятно благодарны Леонардо Ди Каприо и его фонду за щедрость", - сказал глава United Way Брайан Галлахер. "Чтобы дать отпор "Харви", от каждого из нас требуется все, на что он способен, и это пожертвование тому пример".

Фонд для сбора средств на восстановление пострадавших от стихии регионов учредила крупнейшая в мире некоммерческая организация United Way Worldwide.

В результате удара урагана и тропического шторма "Харви", которые принесли проливные дожди и вызвали наводнение в Техасе, погибли не менее 30 человек, почти 7 млн человек пострадали.