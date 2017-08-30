"Бог утопил всех неонацистов в Техасе": Charlie Hebdo показал карикатуру на потоп в США

Французский еженедельник Charlie Hebdo, специализирующийся на карикатурах, обнародовал иллюстрацию про потоп в американском штате Техас, вызванный ураганом «Харви».

Соответствующая карикатура опубликована на странице журнала в Facebook.

В новом выпуске от 30 августа на обложке будет размещено изображение протестующих с откинутыми вверх руками, которых накрывает водой. Рядом с ними расположены флаги Третьего рейха (свастика в белом круге на красном фоне).

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"Бог есть! Он утопил всех неонацистов в Техасе", – сказано в подписи к изображению.

Напомним, недавно в американском городе Шарлотсвилль, штат Виргиния, произошел конфликт между ультраправыми, протестующими против решения местной власти демонтировать в городе памятник генералу Армии конфедератов времен Гражданской войны Роберту Ли, и антирасистами. В результате столкновений один человек погиб, более 30 получили травмы.