В США исключили применение силы против Венесуэлы в ближайшее время

Администрация США не будет применять военную силу в отношении Венесуэлы в ближайшее время.

Об этом журналистам рассказал советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает РБК со ссылкой на The Hill.

Читайте такжеТрамп ввел финансовые санкции против Венесуэлы

"С точки зрения применения военных или других мер, мы не рассматриваем применение только военных, только дипломатических или только экономических возможностей. Мы стараемся объединить эти элементы вместе", - сказал Макмастер.

По словам советника президента, Вашингтон продолжает разрабатывать различные варианты действий с учетом того, как будет развиваться ситуация в Венесуэле. При этом, как отметил Макмастер, Белый дом планирует согласовывать свои действия с партнерами в регионе.

"И никаких военных действий не предвидится в ближайшем будущем", - добавил советник.