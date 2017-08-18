Исполнитель теракта в Барселоне был убит полицией в Камбрильсе - СМИ

Водитель фургона, сбивший более ста человек в Барселоне 17 августа, был среди предполагаемых террористов, убитых в Камбрильсе через несколько часов. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в полиции, передает Медуза.

Ранее об этом сообщило издание El Periodico, по информации которого этот человек - Муса Укабир, младший брат задержанного по делу о теракте Дрисса Укабира. По данным СМИ, он, как и еще три человека, находится в розыске.

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Официально эти данные - в том числе то, что именно Муса Укабир был исполнителем теракта в Барселоне - пока не подтверждены.

Напомним, в результате теракта в Барселоне вечером 17 августа погибли 13 человек, более сотни получили ранения. Водителю фургона, который сбил пешеходов на улице Рамбла в центре города, удалось скрыться.

Ночью пятеро преступников совершили нападение на пешеходов в городе Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны; одна женщина погибла и шесть человек пострадали, в том числе полицейский. Все нападавшие были убиты.

По данным СМИ, полиция подозревает в организации преступлений террористическую ячейку. Четыре предполагаемых преступника задержаны, пятеро были убиты. Еще четверо находятся в розыске, однако один из них - Муса Укабир - предположительно, был убит.