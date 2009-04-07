Еврокомиссар вполне довольна демократизмом выборов в Молдове

Европейский комиссар по внешним связям и европейской политике соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР отмечает, что парламентские выборы в Молдове прошли мирно, позитивно и с соблюдением плюрализма мнений.

Как сообщает агентство «ИНФОТАГ», в ее заявлении отмечается, что «избиратели подтвердили приверженность демократии в Молдове».

Вместе с тем, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР разделяет мнение международной миссии наблюдателей о том, что «нужны дополнительные усилия, в том числе на законодательном уровне, для обеспечения избирательного процесса без административного вмешательства, соблюдения права на свободное выражение и доступ к информации, а также повышения доверия общественности к выборам».

«Исходя из этого, призываю новый парламент, сразу после формирования, приступить к внедрению рекомендаций миссии наблюдателей», - подчеркнула комиссар.

Она высказалась за «дальнейшее развитие связей между Евросоюзом и Молдовой, внедрение политических и экономических реформ, консолидацию прав и фундаментальных свобод в Молдове, согласованных с молдавскими властями и предыдущим парламентом».

Международная миссия наблюдателей расценила парламентские выборы 5 апреля выборы как корректные и позитивные, которые прошли с соблюдением демократических норм и плюрализма мнений.