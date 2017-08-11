Российский истребитель пятого поколения назвали Су-57

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев впервые официально сообщил серийное название российского истребителя пятого поколения Т-50. Самолет получил обозначение Су-57, рассказал он в интервью одному из российских пропагандистских каналов.

"Решение принято, самолет получил свое название... Су-57 – теперь мы будем величать его именно так", – сказал Бондарев.

Истребитель Т-50, разрабатываемый в ОКБ Сухого по программе ПАК ФА ("Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации", - УНИАН.), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011.

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Информация по Су-57 является секретной, поэтому известны лишь некоторые характеристики самолета: он имеет новейшую бортовую электронику, радар, планер создан с применением композитных материалов. Он станет первым российским истребителем пятого поколения.

Также СМИ сообщали, что максимальная крейсерская скорость Су-57 — 2 600 километров в час, практический потолок — 20 километров. Дальность полета составляет до 5 500 километров.

Ожидается, что первая партия из 12 истребителей будет передана в российские войска в 2019 году.